Fabrik in Flammen: Brand in Arzberg (Landkreis Wunsiedel)

Seit kurz nach Mitternacht steht eine Fabrik in Arzberg im Landkreis Wunsiedel in Flammen. Auf dem Betriebsgelände der Glasschmelzhafenfabrik Fastner & Co. GmbH sind mehrere Gebäude in Brand geraten. Rund 240 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des THW und des Rettungsdienstes kämpfen aktuell dagegen an. Personen sollen nach bisherigen Erkenntnissen nicht in den Gebäuden gewesen sein. Während der Löscharbeiten haben Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Propangastank in Nähe des Einsatzortes entdeckt und zur Sicherheit gekühlt. Der Sachschaden wird auf eine Summe zwischen 500.000 – 1 Million Euro geschätzt. Wodurch der Brand entstanden ist, ist noch unklar. Die Kripo Hof hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

(Symbolbild)