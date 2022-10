Fabrik der Fäden: Textilmuseum in Plauen soll nächstes Jahr eröffnen

Teile der Euroherz-Region, vor allem Hof und Plauen waren einst bedeutende Textilstandorte. Plauen ist besonders für das Spitzenhandwerk berühmt. Im Kulturdenkmal Weisbachsches Haus entsteht für knapp 10 Millionen Euro (9,65) ein neues Textilmuseum: Die Fabrik der Fäden. In den kommenden Wochen finden vor allem Arbeiten an der Glasfassade statt. In das Weisbachsche Haus, ein bedeutendes Manufakturgebäude der Stadt Plauen, zieht unter anderem das bestehende Spitzenmuseum. Das Museum soll aber noch viel mehr bieten. Unter anderem lernen die Besucher etwas über Textilherstellung, Mode, Technologie und die Geschichte. Die Stadt Plauen rechnet nach der Eröffnung nächstes Jahr mit jährlich rund 30.000 Besuchern in der Fabrik der Fäden.