Fabrik der Fäden: Plauener Textilgeschichte interaktiv erleben

Gut drei Jahre hat’s gedauert – jetzt ist der Umbau des Weisbachschen Hauses in Plauen so gut wie abgeschlossen. Am 12. November wird die neue „Fabrik der Fäden“ offiziell eröffnet. Auf 1.200 Quadratmetern Ausstellungsfläche könnt ihr dann alles über die Plauener Textilgeschichte lernen – und das spielerisch und interaktiv. Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner:

Rund 12 Millionen Euro hat die Stadt bisher in das Projekt gesteckt. Sie möchte künftig aber auch noch das Außengelände des Weisbachschen Hauses angehen. Am Ende werden die Kosten wohl bei gut 14,5 Millionen Euro liegen, so Zenner.