Fabrik der Fäden: Name für Plauener Textilmuseum gefunden

Wie soll das Weisbachsche Haus künftig heißen? Diese Frage hat die Stadt Plauen mehrere Jahre beschäftigt. Agenturen konnten dafür Vorschläge machen und die Bevölkerung schließlich für ihren Favoriten abstimmen. In einem letzten Schritt musste der Name schließlich noch durch den Stadtrat.

„Fabrik der Fäden“ – das ist der Siegername der Onlineabstimmung aus dem Sommer gewesen. Auch eine Fachjury sprach sich vermehrt für diesen Namen für das Weisbachsche Haus aus. In der Plauener Stadtratssitzung stimmten sechs Stadträte dagegen, zwölf enthielten sich. Mit 13 Ja-Stimmen ist der Name „Fabrik der Fäden“ nun mehrheitlich beschlossen. Bei den anderen Themen waren sich die Stadträte einig: Für die geplante Erweiterung des Stadtbads beantragt die Stadt Fördermittel, für die Sanierung des Leerstands am Klostermarkt in ein Kinderförderzentrum bekommt der Eigentümer einen Zuschuss und die Kitas erhalten einen finanziellen Ausgleich für die corona-bedingten Schließungen.