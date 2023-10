Extremwetter schadet Christbäumen: Franken betroffen, Hof eher weniger

Der fehlende Regen und die extremen Temperaturen über die Sommersaison hinweg haben bei einigen Christbaumanbauern in Franken zu großen Baumverlusten geführt. Die üblichen Pflanzungen im März oder April sind den Bäumen heuer nicht gut bekommen, so ein Sprecher des „Vereins Bayerische Christbaumanbauer“.

Dagegen haben kleinere Plantagen, wie in Pretschenreuth bei Konradsreuth offenbar Glück gehabt. Dort werden für die Hofer Hospitalstiftung Bäume gezüchtet, die laut Forstwirt Frank Hellfritzsch in diesem Jahr sogar noch besser geraten sind, als noch in der letzten Saison.

Er führt dies auf ideal erreichte Pflanzzeitpunkte zurück – und auf eine gute Durchmischung der Baumkulturen. Außerdem dürften die Böden auch nicht zu nährstoffreich sein, da ein guter Christbaum eher langsam wachsen muss. Ideal sind dort Wachstumszeiten zwischen acht und neun Jahren.

Die etwa vier bis fünf Hektar große Wachstumsfläche ist derzeit gut ausgereizt. Daher ist dort in diesem Jahr auch nicht viel neues angepflanzt worden, was kaputtgehen könnte, so Hellfritzsch weiter.