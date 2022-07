Explosion in NRW: Haus eingestürzt, zahlreiche Verletzte

Die Explosion am Parteibüro der Linken in Oberhausen war nach ersten Erkenntnissen der Ermittler tatsächlich ein Anschlag mit einem (…)

Anschlag auf Parteibüro der Linken in Oberhausen

Ein jugendlicher Autofahrer hat beim Abbiegen einen heranrollenden Zug übersehen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine (…)

Eine Geschäftsfrau wird getötet, in der Kleinstadt Obernkirchen herrscht Entsetzen. Jetzt wird ein Verdächtiger verhaftet, der auch (…)

Frieren gegen Putin? Freibad beheizt Wasser nicht mehr

Die Stadt Detmold beheizt ihre Freibäder nicht mehr. Sie will Gas einsparen und damit Vorbild sein. Was sagen die Schwimmer in dem (…)