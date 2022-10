Explodierende Strompreise: Stadtwerke Hof erwarten weitere Preiserhöhung

Bereits jetzt bereiten die hohen Energiepreise vielen Menschen große Sorgen. Im neuen Jahr werden sich die Strompreise für Kunden der Hofer Stadtwerke sogar noch weiter erhöhen. Das teilen die Stadtwerke nun auf Anfrage von Radio Euroherz mit. Konkret gehen die Stadtwerke Hof davon aus, dass der Strompreis ab dem 01. Januar bei etwa 56 Cent pro Kilowattstunde liegen wird. Die Finalen Kalkulationen sollen in dieser Woche erfolgen. Spätestens sechs Wochen vor der Preiserhöhung wollen die Stadtwerke ihre Kunden per Schreiben über die Preisanpassungen informieren. Ihr als Stromkunden müsst aber erst einmal nichts tun, die Anpassung der Abschläge erfolgt automatisch, heißt es. Die Hofer Stadtwerke gehen aber auch davon aus, dass die Bundesregierung die Bürgerinnen und Bürger entlasten wird – zum Beispiel in Form von direkten Zuschüssen oder einer Subventionierung des Strompreises.