Explodierende Spritpreise: Diesel erstmals teurer als Benzin

Auch in der Euroherz-Region bekommen wir die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine zu spüren: Am vergangenen Mittwoch ist zum Beispiel die erste Gruppe Geflüchteter aus der Ukraine bei uns im Frankenwald eingetroffen. Aber auch beim Tanken merken wir, welche Auswirkungen der Konflikt hat: Am vergangenen Sonntag haben die Spritpreise in Deutschland ein Rekordhoch erreicht. Teilweise ist der Liter Diesel sogar teurer als der Liter Benzin.

Laut Marcus Wilfert von der Leu Energie GmbH ist die Nachfrage nach Diesel häufig höher als die Nachfrage nach Benzin. Zum Beispiel wird ein Großteil der LKW mit einem Dieselmotor betrieben. Große Transportunternehmen können natürlich nicht auf ihre Arbeit verzichten und müssen deswegen weiterhin Diesel tanken. Im Gegensatz dazu können PKW-Fahrer, die laut Wilfert auch häufiger Fahrzeuge mit Benzinmotor haben, ihr Auto in Zeiten wie jetzt auch einfach mal stehen lassen. Dadurch würde die Nachfrage nach Benzin sinken, während die Nachfrage nach Diesel weiterhin hoch bleibe.