Explodierende Energiepreise: Friedrich fordert Entlastungen

Hier in der Region scherzen wir ja immer darüber, dass es kälter ist als anderswo in Deutschland. „Bayerisch-Sibirien“ haben viele schon gehört oder selbst dazu gesagt. Aber kühlere Temperaturen bedeutet auch mehr heizen. Und weil es Bus und Bahn auf dem Land nicht hergeben, müssen wir hier öfter das Auto nutzen, als die Menschen in der Großstadt. Auch das geht momentan extrem ins Geld. Kurzum: Die Energiepreise explodieren derzeit und dann kommt noch die hohe Inflationsrate obendrauf.

Der Hofer CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich hat nun abermals gefordert, dass die Bundesregierung handeln soll. Konkreter: Sie soll die EEG-Umlage abschaffen, die Umsatzsteuer für Strom-, Gas- und Fernwärme absenken – auf 7 Prozent – und die Entfernungspauschale für Pendler auf 0,38 Euro/Kilometer erhöhen.

Über den Winter seien die Energiepreise teils um 40 Prozent gestiegen, schreibt Friedrich. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird in dieser Woche einen entsprechenden Antrag beschließen und dem Deutschen Bundestag zuleiten, heißt es abschließend.