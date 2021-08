Expertisentag: Porzellanikon in Hohenberg bewertet euer Porzellan

Egal ob Tasse, Teller oder Vase – Heute könnt ihr erfahren, was sich hinter eurem Porzellan verbirgt. Das Porzellanikon in Hohenberg an der Eger lädt euch zum Expertisentag ein. Hier werden eure Stücke von dem Kuratorenteam Thomas Miltschus und Petra Werner unter die Lupe genommen. Porzellanikon Verwaltungsleiter André Zaus:

Zwischen 10 und 17 Uhr habt ihr dazu die Möglichkeit. Einen Termin braucht ihr dafür nicht. Wieviel eure Schätze wert sind dürfen die Experten euch leider nicht verraten. Allerdings erhaltet ihr Auskunft darüber, wie selten euer Stück ist.

(Symbolbild)