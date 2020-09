Experten: Bayerns Klimaschutzgesetz zu vage

München (dpa/lby) – Im Entwurf für das bayerische Klimaschutzgesetz fehlt es nach Ansicht zahlreicher Experten an konkreten Zielen und einem unabhängigen Monitoring. Die Ziele im Gesetz seien zu vage formuliert, dabei würden sich etwa die Kommunen klare Vorgaben für ihr Handeln wünschen, sagte etwa Ingrid Kögel-Knabner von der Technischen Universität München am Freitag bei einer Anhörung im Umweltausschuss des bayerischen Landtags.

Auch Christian Maaß, Geschäftsführer der Hamburg Institut Consulting GmbH, betonte, dass Klimaschutzgesetze mehr als nur Symbolpolitik sein müssten. Jedes Land müsse in Ergänzung zum Bundesgesetz konkrete Ziele definieren. Darin solle etwa stehen, wie viel Fläche für den notwendigen Ausbau erneuerbarer Energien bereitgestellt werden solle.

Bei der Überwachung der praktischen Erfolge des Gesetzes sei es wichtig, dass diese Bewertung der Entwicklung unabhängig erfolge, so wie es auch in Klimaschutzgesetzen anderer Länder geregelt sei, sagte Stephan Sina vom Ecologic Institute in Berlin. Ohne ein Monitoring sei ein Nachsteuern nicht machbar.

Der Gesetzentwurf der schwarz-orangen Koalition sieht vor, ohne jegliche Verbote, aber mit einer Vielzahl von freiwilligen Anreizen im Freistaat bis 2050 vollständige Klimaneutralität zu erreichen. Die CO2-Emissionen sollen bis 2030 von derzeit sieben auf unter fünf Tonnen pro Kopf und Jahr sinken. Für die Staatsverwaltung wird bis 2030 die Klimaneutralität angepeilt.