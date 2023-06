Experimente, Vorträge & Führungen: Nacht der Wissenschaften an der Hochschule Hof

Hof ist eine Hochschulstadt. An was dort aber genau geforscht wird, wissen viele nicht. Die Hochschule Hof lädt am Abend deshalb zur Nacht der Wissenschaften ein. Rainer Krauß, Sprecher der Hochschule Hof:

Los geht es um 18 Uhr. Die Besucher erwarten über 100 Programmpunkte. Sie können sich zum Beispiel über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz oder die Auswirkungen des Klimawandels informieren. Auf dem Programm stehen aber auch Yoga und ein Länder-Quiz. Neben Experimenten und Vorführungen gibt es auch ein Rahmenprogramm aus Essen und Musik.