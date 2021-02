Ex-Weltmeister Schweinsteiger offen für Fußball-Job

München (dpa) – Der deutsche Fußball-Nationalspieler Leroy Sané hat sich über sein Image in der Öffentlichkeit beklagt. «Sie (…)

Sané: «Leute stecken mich in Bling-Bling-Schublade»

München (dpa) – Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer verschwendet nach eigener Aussage noch keine großen Gedanken an die (…)

München (dpa) – Der FC Bayern kann den Aufbruch zur Club-WM kaum mehr erwarten und will in Katar den nächsten Titel holen. «Der (…)

Bayern will bei Club-WM «unglaubliches Jahr» komplettieren

Bayern strebt vor Club-WM Sieg gegen Khedira und Hertha an

München (dpa/lby) – Der FC Bayern will sich heute (20.00 Uhr/DAZN) mit dem fünften Bundesliga-Sieg in Serie für die Club-WM in (…)