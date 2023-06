Ex-Profi Wolf neuer U23-Trainer beim 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat einen Nachfolger für Cristian Fiel gefunden und die Position des U23-Trainers neu besetzt. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte, übernimmt Andreas Wolf ab der kommenden Saison die Nachwuchsmannschaft. «Andy weiß, was wir hier wollen und auf welchem Weg wir uns befinden. Insgesamt ist das für uns eine sehr gute Entscheidung», äußerte der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, Michael Wiesinger, in einer Vereinsmitteilung vom Mittwoch.

Wolf kennt den Verein bestens. 1997 wechselte er als aktiver Spieler in den Nachwuchsbereich des FCN, durchlief ab der U17 alle Jugendmannschaften und schaffte den Sprung zu den Profis. Bis 2011 spielte der 41-Jährige beim «Club», ehe er nach weiteren Stationen in Bremen und Monaco seine Karriere beendete. «Für mich ist das der nächste und auch richtige Schritt nach vorne. Ich blicke positiv auf die Zusammenarbeit mit den Jungs», sagte Wolf, der zuletzt Nürnbergs U19 trainiert hatte.