Ex-NBA-Profi Huestis verlässt Basketball-Meister FC Bayern

München (dpa/lby) – Der ehemalige NBA-Profi Josh Huestis verlässt die Basketballer des FC Bayern vorzeitig. Das teilte der deutsche Meister am Dienstag mit und sprach von einer einvernehmlichen Einigung. Der 28 Jahre alte Flügelspieler war zu Saisonbeginn nach München gekommen und ursprünglich für eine Saison verpflichtet worden. Huestis spielte in der Saison 2017/18 für die Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Ende des Jahres hatte er lange verletzt pausieren müssen und kam nach seinem Comeback Mitte Dezember auf acht Bundesliga-Spiele für den Tabellenführer.