Ex-Nato-General rechnet 2023 mit Waffenstillstand

Seit einigen Tagen greift Russland die Ukraine nachts verstärkt mit Drohnen an. In Kiew wird dabei erneut die Energie-Infrastruktur (…)

Klitschko berichtet von Schäden in Kiew nach Drohnenangriff

Belarussische Staatsmedien hatten am Donnerstag von einer abgeschossenen Rakete berichtet. Der Chef der Flugabwehr spricht von drei (…)

Erst am Donnerstag hatte Russland einen massiven Raketenangriff auf die ukrainische Infrastruktur gestartet. In der Nacht folgten (…)

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Russische Raketen richten in der Ukraine schwere Schäden an. Damit schade Moskau auch sich selbst, heißt es aus Kiew. In den USA setzt (…)