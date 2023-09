Ex-Mann von Amy Winehouse: «Natürlich hatten wir Probleme»

Der Ex-Mann von Amy Winehouse hat an ihrem 40. Geburtstag an die verstorbene Sängerin erinnert und eigene Fehler eingeräumt. «Natürlich hatten wir unsere Probleme», sagte Blake Fielder-Civil am Donnerstag dem Sender ITV.

«Ich denke, wenn es bestimmte Faktoren nicht gegeben hätte, wäre es völlig anders gewesen, eine andere Beziehung, ein anderes Ergebnis», sagte der 41-Jährige mit Blick auf seine damalige Drogensucht. Außerdem sei es in jungen Jahren schwer, mit Ruhm umzugehen.

Amy Winehouse starb mit 27 Jahren im Juli 2011. Sie und Fielder-Civil führten jahrelang eine zerstörerische Beziehung und waren von 2007 bis 2009 verheiratet. Durch ihn kam die Sängerin («Back to Black») an Crack und Heroin. Am Donnerstag wäre Winehouse 40 Jahre alt geworden.

Ausschnitte des Interviews auf X

Heute würde er «fast alles» anders machen, sagte Fielder-Civil. «Es ist erschütternd, dass sie nicht hier ist. Ich denke viel an sie. Ich habe heute Morgen an sie gedacht, als ich aufwachte, und ihr „Alles Gute zum Geburtstag“ gesagt.»

Er könne verstehen, wenn er für Winehouses Tod mitverantwortlich gemacht werde: «Ich kann nicht ändern, was andere Leute denken.» Selbst wolle er aber dieses Kreuz nicht mehr tragen. «Ich habe das Gefühl, dass ich die einzige Person in dieser Geschichte bin, die jemals Verantwortung übernommen hat und jemals versucht hat zu sagen: „Ja, ich habe große Fehler gemacht.“», so Fielder-Civil.

«Ich war 20 irgendwas und drogenabhängig. Also hatte ich keine Ahnung, wie ich clean werden sollte – geschweige denn jemand anderes, der ein großes Rädchen in der Maschine eines Plattenlabels war, und ein berechtigtes Interesse daran bestand, dass Amy weitermachte.»