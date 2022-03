Ex-Freundin mit Messer attackiert: Verdächtiger in U-Haft

Nach einem mutmaßlichen Messerangriff auf seine ehemalige Lebensgefährtin in Nürnberg sitzt ein Mann nun in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen Verdachts auf gefährliche Körperverletzung Haftbefehl gegen den 55-Jährigen erlassen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Nach Erkenntnissen der Ermittler hatte der Mann am Sonntag an der Tür der 56 Jahre alten Frau geklingelt und sie unvermittelt angegriffen. Er stach den Angaben zufolge der Ex-Freundin in den Bauch. Ein Nachbar hörte am Sonntag die Hilfeschreie der Frau und rief die Polizei. Rettungskräfte brachten die Verletzte ins Krankenhaus. Polizisten nahmen den mutmaßlichen Täter später in seiner Nürnberger Wohnung fest.