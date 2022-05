Ewald Klein: Neue Erinnerungstafel an Hofer Brücke

Die Brücke am Hofer Hallenbad dürfte den meisten von uns nur als Friedrich-Ebert-Brücke bekannt sein. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hieß sie drei Jahre lang allerdings Ewald-Klein-Brücke. Ewald Klein stammt ursprünglich aus Marxgrün und wurde 1945 im KZ Dachau von den Nationalsozialisten durch einen Genickschuss getötet. Zum 80. Todestag vom Klein hat die Stadt an der Brücke nun eine Erinnerungstafel angebracht. Den letzten Wohnsitz, den Klein frei wählen konnte, hatte er nämlich in der Fabrikzeile 50. Oberbürgermeisterin Eva Döhla hofft, dass nach der Generalsanierung der Brücke, eine ästhetisch überzeugendere Tafel angebracht werden kann.