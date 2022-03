Evangelische Kirche: Neuer Dekan in Hof eingeführt

Evangelische Christen in Hof und Umgebung können sich ab sofort einen neuen Namen merken. Denn am Wochenende ist bei einem Gottesdienst in St. Michaelis ein neuer Dekan eingeführt worden, das kirchliche Oberhaupt in Hof sozusagen: Andreas Müller ist Dekan des Dekanatsbezirks Hof. Er beerbt damit Günter Saalfrank, der im November in den Ruhestand gegangen ist.

Das Besondere an Andreas Müller: Der 55-Jährige stammt aus Nordrhein-Westfalen. Normalerweise ernennt die Landeskirche nur Pfarrer aus Bayern, Wechsel zwischen den Landeskirchen sind eher unüblich.