Evangelische Kirche in Bayern stellt sich Zukunftsfragen

Das Engagement der Freiwilligen an der ukrainisch-ungarischen Grenze hat Bayerns evangelischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm (…)

Hilfe an ukrainisch-ungarischer Grenze: Bischof beeindruckt

Bedford-Strohm: Flüchtlinge an ukrainischer Grenze besuchen

Bayerns evangelischer Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm will am Sonntag Flüchtlinge an der ukrainischen Grenze zu Ungarn (…)