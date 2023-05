Chemische Reaktion statt Gas: Update zum Sana Klinikum Pegnitz

Es war kein Gas, sondern eine chemische Reaktion. Die Kripo ermittelt zu der Evakuierung des Pegnitzer Sana Klinikums am Wochenende. Mitarbeiter hatten verdächtigen Geruch im Keller wahrgenommen und die Feuerwehr gerufen. Die konnte den Geruch nicht definieren und man hatte sich dazu entschlossen, sicherheitshalber das ganze Krankenhaus zu räumen. 40 Patienten wurden in einer Großaktion anderweitig untergebracht und am Sonntag gabs dann Entwarnung und die Patienten konnten zurück in ihre Zimmer.

Inzwischen steht fest, im Pegnitzer Krankenhaus war kein Gas ausgetreten, sondern Reinigungsmittel haben mit einer Flüssigkeit reagiert und dadurch haben sich wohl Dämpfe entwickelt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.