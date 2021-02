Eva Döhla: Professionelles Citymanagement kann loslegen

Gute Nachrichten für die Stadt Hof: Die Agentur Stadt und Handel hat den Zuschlag für ein professionelles Citymanagement erhalten. Damit kann das ab 1. März aufgebaut werden. Das hat die Hofer Oberbürgermeisterin soeben in einem persönlichen Schreiben an den Stadtmarketingverein und die Werbegemeinschaft mitgeteilt. Darin schreibt sie auch von ihren politischen Erfahrungen der vergangenen Jahre. Es mangele nicht an Ideen, man stehe sich aber häufig selbst im Weg. Aus Unsicherheit zögere und zaudere man. Döhla ist sich sicher, dass das Citymanagement frischen Wind mitbringt. Im ersten halben Jahr leistet die Agentur vor allem fundamentale Arbeit wie Strukturen zu analysieren und statistische Zahlen auszuwerten.