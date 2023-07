Europawahl 2024: SPD Oberfranken geht mit Martin Lücke ins Rennen

Am 8. Oktober steht in Bayern die Landtags- und Bezirkstagswahl an. Die Parteien machen sich aber auch schon bereit für die Europawahl im kommenden Jahr. Die oberfränkische SPD hat sich diese Woche ihren Wunschkandidaten fürs Europäische Parlament festgelegt: Der Coburger Arzt Martin Lücke soll Oberfranken repräsentieren. 92 Prozent der Delegierten haben ihn gewählt. Lücke will sich eigenen Worte zufolge für eine gerechtere EU einsetzen, für Afrika und bessere Lebensbedingungen dort, auch um Migration im Ansatz zu vermeiden. Und er will die Ausbeutung geflüchteter Frauen aus Osteuropa verhindern. Ersatzbewerber für Martin Lücke ist Ali-Cemil Sat aus Münchberg, 22 Jahre alt und Student.