Europatag: Europa-Flagge weht heute in der Region

Ein Kreis aus Sternen auf einem blauen Grund – das ist die Europa-Flagge. Heute, zum Europatag, weht sie an vielen Gebäuden in der Region. Der Freistaat Bayern hat alle Gemeinden und Landkreise aufgefordert, die Flagge an den Rathäusern und Landratsämtern aufzuhängen.

Den Europatag gibt es mittlerweile schon seit 35 Jahren. Er erinnert an den Vorschlag des früheren französischen Außenministers Robert Schuman heute vor 70 Jahren die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu gründen. Das war der Grundstein für die Europäische Union.