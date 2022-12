Europameisterin Beck: Ohne Social Media geht es nicht

Die Präsenz in den sozialen Medien ist für Schwimmerin Leonie Beck enorm wichtig. «Wenn man nicht möchte, dass das Ganze ein Drauflegegeschäft ist, braucht man Social Media. Die mediale Präsenz ist ein wichtiger Anhaltspunkt für Sponsoren und Firmen», sagte die Freiwasser-Europameisterin im Gespräch der Mediengruppe Münchner Merkur/TZ (Dienstag).

Die in Italien trainierende Sportlerin hatte ihr Profil bei Instagram bereits einmal gelöscht, weil sie der Meinung war, zu viel Zeit damit zu verbringen. «Nach der Weltmeisterschaft 2019 habe ich dann gemerkt: Ohne geht es nicht. Am Ende muss man ja auch seine Rechnungen bezahlen. Gerade bei Sportarten, die nicht so im Rampenlicht stehen, ist es wichtig, sich selbst zu vermarkten. Ohne Social Media geht es heutzutage eigentlich nicht mehr», sagte die gebürtige Augsburgerin, die bei den Weltmeisterschaften in Budapest mit der Freiwasser-Mixed-Staffel den Titel gewonnen hatte.