Europäischer Tag der Jugendinformation: Coaching-Maßnahmen im Vogtland

Knapp 430 Jugendliche waren im März im Vogtland arbeitslos gemeldet. Darauf weist das Jobcenter Vogtland jetzt hin. Mit verschiedenen Maßnahmen will das Jobcenter junge Menschen wieder in den Arbeitsmarkt integrieren. In Zusammenarbeit mit dem Schulungszentrum gsm bietet das Jobcenter zum Beispiel individuelle Coachings in Plauen an. Experten klären dabei auch Fragen rund um unser Sozialsystem. Das ist wichtig, um Überforderung bei den Jugendlichen zu vermeiden, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Darauf soll auch der heutige „europäische Tag der Jugendinformation“ aufmerksam machen.