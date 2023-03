Europäische Wochen feiern internationale Kultur

Zum 71. Mal sorgen die Festspiele Europäische Wochen (EW) für einen Kultursommer in und um Passau. Mit rund 40 Veranstaltungen wollen sie die künstlerische Vielfalt Europas abbilden. Die Festspielsaison dauert vom 29. Juni bis 29. Juli. Zu den Höhepunkten des Programmes zählt nach Veranstalterangaben der Auftritt von Stargeigerin Anne-Sophie Mutter in Bad Füssing (Landkreis Passau), der bereits vorab am 20. Mai stattfindet.

Im Drei-Länder-Eck Bayern, Tschechien und Österreich gelegen verbinden die Festspiele Internationalität und Regionalität. Schon zur Gründung und während der Zeit des Eisernen Vorhangs stand bei dem Festival laut Veranstaltern der Gedanke im Vordergrund, das grenzüberschreitende, kulturelle Erbe zu betonen, Völker zu verbinden und politische Barrieren zu überwinden.

Wie Grenzen auch heute noch in Europa präsent sind, soll die Fotoausstellung «Walls of Power» zeigen, die von dem ungarischen Kurator István Virágvölgyi konzipiert wurde und ab 29. Juni digital auf der EW-Website zu sehen ist. Einen Brennpunkt widmen die Europäischen Wochen der Ukraine. So liest der ukrainische Schriftsteller Andrej Kurkow am 2. Juli in Passau aus seinen Werken.

Vielfalt der Genres gehört bei den EW ebenfalls dazu: Sänger Max Mutzke gastiert mit der SWR-Big Band, Geigerin Julia Fischer tritt mit der Kammerakademie Potsdam auf, es gibt ein Picknick-Jazzkonzert, Kirchenmusik sowie Literatur, unter anderem mit dem österreichischen Autor Robert Menasse und dem Schauspieler Gerd Anthoff, der aus Mozart-Briefen liest.