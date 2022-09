Europäische Mobilitätswoche: Plauen informiert über Elektromobilität

Weg vom Verbrenner, hin zum Elektro-Auto. Auf diesen Wechsel müssen wir uns einstellen. Ab 2035 sollen in der EU schließlich keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr neu zugelassen werden dürfen. Die Stadt Plauen beteiligt sich an der diesjährigen Europäischen Mobilitätswoche, um verstärkt über das Thema Elektromobilität zu informieren. Die Auftaktveranstaltung startet um 15 Uhr im Komturhof. Unterschiedliche Referenten informieren euch in Vorträgen über E-Mobilität und Erneuerbare Energien. Morgen (SA) könnt ihr an einer Elektroauto-Tour von Plauen nach Zwickau teilnehmen. Start ist um 9 Uhr am Neustadtplatz.

Vorher müsst ihr euch aber hier anmelden.