Europa ganz nah: Programm steht

Europa – ganz nah /( Evropa – velmi blizko.) Der Name des deutsch-tschechischen Kunstprojekts ist Programm. Es ist ein eigenständiges Projekt im nordostbayerischen und nordwestböhmischen Grenzraum. Das Zentrum bilden die Städte Selb und As. Diese beiden Städte trennt die Staatsgrenze. Es liege an den jetzt Lebenden, diese politische Trennungslinie mit möglichst vielen Jugendlichen zu einer Verbindungslinie heranwachsen zu lassen. Ds schreibt der Kunstverein Hochfranken in einer aktuellen Mitteilung. Er ist Träger des Projekts. Jetzt steht das Programm für das Kunstprojekt 2020 zwischen Selb und As fest. Darunter gibt es zum Beispiel eine Fotosafari und einen KunstKinderworkshop. Details dazu findet ihr hier.