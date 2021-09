Euroleague: Bayern-Basketballer verlieren knapp in Tel Aviv

Tel Aviv (dpa) – Die Basketballer des FC Bayern München sind mit einer Niederlage in die neue Euroleague-Saison gestartet. Beim israelischen Club Maccabi Tel Aviv verlor das letztjährige Überraschungsteam der Euroleague knapp mit 68:69 (32:40) – trotz furiosem Comeback nach einem 17-Punkte-Rückstand in der ersten Hälfte. Bester Werfer auf Münchner Seite war am Donnerstagabend Deshaun Thomas mit 15 Punkten.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase kassierten die Münchner Ende des ersten Viertels einen 0:7-Lauf und zu Beginn des zweiten Durchgangs einen 0:10-Lauf. Nur 18 Punkte hatten die Bayern nach 15 Minuten erzielt, zeitweise lagen sie mit 17 Zählern zurück. Anschließend fanden die Gäste offensiv ihren Rhythmus und verkürzten bis zur Pause auf 32:40.

Mit einem 16:2-Lauf stürmten die Münchner aus der Kabine, der dritte Spielabschnitt ging mit 26:14 an die Gäste. Im vierten Durchgang war Scottie Wilbekin (insgesamt 28 Punkte) von den Bayern nicht zu stoppen, 29 Sekunden vor Schluss traf Wilbekin zwei Freiwürfe zum 69:68 für Tel Aviv – der Endstand, weil die Münchener in den Schlusssekunden zwei Dreier verfehlten.

Am Freitagabend wird mit Alba Berlin der zweite deutsche Vertreter in der Euroleague sein erstes Saisonspiel auf internationalem Parkett bestreiten. Der deutsche Meister trifft auswärts auf den spanischen Top-Club FC Barcelona.

© dpa-infocom, dpa:210930-99-434581/2