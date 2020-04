Aufgrund der anhaltenden Trockenheit steigt auch in der Euroherz-Region die Waldbrandgefahr. Die Regierung von Oberfranken appelliert an alle, bei Spaziergängen im Wald momentan besonders vorsichtig zu sein. Offenes Feuer, Rauchen oder auf trockenen Wiesen abgestellte Fahrzeuge können derzeit leicht zu folgenschweren Waldbränden führen. Am Wochenende wird es deshalb über besonders gefährdeten Waldgebieten vorsorgliche Luftbeobachtungsflüge geben.