Seit Ende Juli haben wir mit unserer XXL-Leinwand an verschiedenen Orten in Hochfranken Station gemacht. In der finalen Woche waren wir mit dem Euroherz-Kinosommer auf dem Gelände des TSV Bad Steben zu Gast. Das Wetter hat allerdings nicht immer ganz mitgespielt. Bürgermeister Bert Horn mit einem Fazit:

Der Euroherz-Kinosommer ist für dieses Jahr vorbei. Bad Stebens Bürgermeister Bert Horn hofft aber auf eine Fortsetzung im kommenden Jahr.