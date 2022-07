Euroherz Kinosommer in Helmbrechts: Bürgermeister Stefan Pöhlmann zieht Bilanz

Eine Woche lang habt ihr in Helmbrechts mit uns den Euroherz Kinosommer verbracht. Auf unserer XXL-Leinwand konntet ihr euch Filme wie „Der Junge muss an die frische Luft“ oder „Schachnovelle“ ansehen. Mit der deutschen Komödie „Das perfekte Geheimnis“ ist die Kinosommer Woche in Helmbrechts zu Ende gegangen. Bürgermeister der Stadt Helmbrechts, Stefan Pöhlmann, blickt auf eine schöne Woche zurück. Dennoch stellt er fest, dass die Location nicht die optimalen Voraussetzungen geboten hat:

Mit dem Euroherz Kinosommer geht es am 3. August in Schwarzenbach am Wald weiter. Ab 9. August sind wir in Münchberg und ab 16. August zu Gast in Bad Steben.