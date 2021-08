Der Euroherz-Kinosommer startet heute (24.8.) in seine finale Runde. Mit unserer XXL-Leinwand stehen wir bis Samstag (28.8.) auf dem Gelände des TSV Bad Steben. Los geht es am Abend mit der Komödie „Das perfekte Geheimnis“. Bürgermeister Bert Horn freut sich, dass in Sachen Kultur endlich wieder etwas passiert:

Das komplette Programm und das Hygienekonzept findet ihr auf euroherz.de. Einlass ist täglich um 19 Uhr – die Filme starten dann mit Einbruch der Dunkelheit.