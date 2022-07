Euroherz Kinosommer: Auftakt im Helmbrechtser Naturfreibad

Zwei Jahre lang mussten wir wegen der Corona-Pandemie auf viele Veranstaltungen verzichten. In den kommenden Wochen stehen in der Euroherz-Region aber wieder viele Volks- und Wiesenfeste an. Auch der Euroherz Kinosommer macht heuer wieder Halt an vier Standroten in der Region. Zum Auftakt bauen wir unsere XXL-Leinwand heute (05. Juli) im Naturfreibad in Helmbrechts auf. Bürgermeister Stefan Pöhlmann:

Los geht’s heute Abend mit „Rocketman“, einem Musikfilm mit den größten Hits von Elton John. Einlass ins Naturbad ist ab 19 Uhr. Der Film beginnt dann sobald es dunkel ist. Mehr Infos zum Programm findet ihr hier