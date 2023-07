Euroherz-Kinosommer 2023: Auftakt morgen in Schwarzenbach an der Saale

Pünktlich zum Sommerferienstart starten wir in dieser Woche wieder mit unserer Euroherz-Kinosommer-Tour. An drei Standorten in der Region bauen wir in den kommenden Wochen wieder unsere XXL-Leinwand auf: In Bad Steben, Münchberg – und den Auftakt macht morgen Schwarzenbach an der Saale. Dann verwandelt sich der Rathausinnenhof in einen Open-Air-Kinosaal. Dieses besondere Erlebnis wäre ohne die Sponsoren nicht möglich, sagt Bürgermeister Hans-Peter Baumann:

Los geht’s morgen Abend mit „Die Känguru-Verschwörung“, angelehnt an die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Film beginnt dann, sobald es dunkel genug ist. Mehr Infos zum Programm findet ihr auch auf euroherz.de.