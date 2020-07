Euroherz-Kinosommer 2021: Diese Städte haben schon zugesagt

Der Vorteil an unserem Euroherz-Autokino am REWE-Parkplatz inn Selbitz ist, dass heute Abend trotz des schlechten Wetters alle im Trockenen sitzen. Heute zeigen wir Bohemian Rhapsody – den Film über die Band Queen. Einlass ist ab 20 Uhr 30.

Im kommenden Jahr wollen wir dann wieder mit dem Euroherz-Kinosommer durch die Region touren. Und jetzt haben uns auch alle sechs Städte fix zugesagt, dass sie mit euch Filme unter freiem Himmel schauen wollen. Unsere XXL-Leinwand bauen wir dann in Hohenberg an der Eger, Helmbrechts, Münchberg, Schwarzenbach am Wald und Bad Steben auf. Auch das Porzellanikon in Selb ist beim Kinosommer 2021 mit dabei.