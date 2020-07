Euroherz-Autokinosommer: Woche 1 in Thiersheim ist vorüber

Den regulären Euroherz-Kinosommer unter freiem Himmel mussten wir für 2020 absagen – stattdessen gibt‘s das ganze als Autokino-Variante. Woche 1 des Euroherz-Autokinosommers ist jetzt vorüber. In der ersten Woche waren wir am Autohof in Thiersheim. Für die Verantwortlichen vor Ort eine gelungene Aktion.

… so Silke Küstner vom Autohof Thiersheim.

In dieser Woche geht’s mit dem Euroherz-Autokinosommer weiter, dann in Selbitz. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr, Filmstart ist bei Einbruch der Dunkelheit.