Zwei Wochen lang ist wieder ein bisschen Retro-Feeling aufgekommen bei unserem diesjährigen Euroherz-Autokino. In der ersten Woche waren wir in Wunsiedel. Vergangene Woche am Autohof in Thiersheim. Für die Verantwortlichen vor Ort eine gelungene Aktion:

So der Geschäftsführer des Autohofs in Thiersheim Rolf Küstner. Ab dem 21. Juli können wir nach einem Jahr Pause dann auch endlich wieder unseren Euroherz-Kinosommer ohne Auto starten. Auftakt ist in Hohenberg an der Eger auf der Burg.