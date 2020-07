Euroherz-Autokino 2020: Zweite Woche in Selbitz

Eine dicke Rauchwolke ist am Nachmittag in den Himmel von Selbitz gestiegen. In der Nailaer Straße hat ein Haus gebrannt. Da niemand (…)

Festzelt statt Büro, Luftballons steigen in den Himmel. So sieht normalerweise für die Selber der Wiesenfestmontag aus, der heute (…)

Noch immer läuft ein Feuerwehreinsatz in Selbitz. In der Nailaer Straße ist am Nachmittag ein Feuer in einem Dachstuhl ausgebrochen. (…)