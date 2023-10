Die Beziehung zwischen Deutschland und Tschechien spielt in unserer Region eine besondere Rolle. Die Euregio-Egrensis zeichnet jedes Jahr Menschen oder Institutionen aus, die sich besonders für die grenzübergreifende Zusammenarbeit einsetzen. Dieses Jahr geht der Euregio-Egrensis-Preis unter anderem an das Egerland-Museum Marktredwitz. Die Verleihung findet um 11 Uhr im Porzellanikon in Selb statt. Mit dabei ist auch Wunsiedels Landrat und Euregio-Präsident Peter Berek.