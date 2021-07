Euregio Egrensis Infotag: Vorstellung der Jugendprojekte

1dent1tät 2019 und Space Pandemics 2020 – so heißen die beiden Jugendprojekte des Projektbüro Supernova. Im Rahmen des dritten Infostages der EUREGIO EGRENSIS werden die Projekte heute Abend vorgestellt. 1dent1tät 2019 ist eine Gruppe deutscher und tschechischer Jugendlicher, die in fünf Etappen aus Marktredwitz in Richtung Cheb / Eger gelaufen sind und das ganze mit einem 360 Grad Livestream begleitet haben. Space Pandemics 2020 ist ein rein digitales Projekt und hatte eine interaktive Corona-Livesendung veranstaltet. Den Infotag könnt ihr online oder vor Ort besuchen. Infos zur Anmeldung findet ihr auf euroherz.de

Anmeldung per Mail an: franziska.kunzmann@euregio-egrensis.de