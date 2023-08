Euregio Egrensis: Freistaat Bayern überträgt Befugnis für Fördermittel

Mit den bayerisch-tschechischen Freundschaftswochen haben wir in den vergangenen Wochen in Selb ein großes Begegnungsfest mit unseren tschechischen Nachbarn gefeiert. Es gibt aber auch andere Projekte, die die grenzüberschreitende Zusammenarbeit festigen sollen. Darum kümmert sich die EUREGIO EGRENSIS. Die hat jetzt vom Freistaat Bayern auch die Befugnis bekommen, den Fonds aus dem neuen INTERREG-Programm bis 2027 eigenständig zu verwalten. Die Mittel sind dafür gedacht, um kleine und mittlere Projekte umzusetzen. Neben klassischen Begegnungsprojekten für Kindergärten, Schulen und Vereine, kann das Geld in Zukunft auch für touristische Projekte eingesetzt werden. Für die nächsten fünf Jahre belaufen sich die Fördermittel auf fast fünf Millionen Euro.