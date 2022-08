Eulen in Oberfranken und der Oberpfalz: 16 Habichtskäuze ausgewildert

Der Habichtskauz gilt als die seltenste ausschließlich in Wäldern lebende Eulenart Mitteleuropas. Er lebt aber auch in unseren oberfränkischen Wäldern. Wie der Verein für Landschaftspflege, Artenschutz und Biodiversität mitteilt, sind vor kurzem erst 16 Habichtskäuze in Oberfranken und der Oberpfalz ausgewildert worden. Sie stammen, laut Mitteilung, aus der Nachzucht verschiedener zoologischer Gärten und privater Züchter aus Deutschland und Frankreich. Die Tiere in die Region zu transportieren, sei ein enormer logistischer Aufwand gewesen. Einer der Käuze ist sogar unter Aufsicht mit dem Zug aus Hamburg angereist. Zur Eingewöhnung sind die Eulen erst einmal in Volieren untergebracht. Im Alter von drei bis vier Monaten werden sie in die Freiheit entlassen. Ziel ist es, eine kleine stabile Produktion aufzubauen und sie mit einer Kleinpopulation aus dem Bayerischen Wald zu vernetzen.