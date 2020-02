EU legt rote Linien für Verhandlungen mit London fest

London/Brüssel (dpa) – Es war eine Art Fernduell über den Ärmelkanal: Kaum hatte der EU-Unterhändler Michel Barnier am Montag in (…)

Nach britischem EU-Austritt warten harte Verhandlungen

London/Brüssel (dpa) – Der Brexit hat auch am Tag danach in Großbritannien wie in der EU gemischte Gefühle ausgelöst. Der (…)