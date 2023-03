Etwa 200 Bescheide aus der Region: Bayerische Bürger können Rückzahlung von Bußgeldern beantragen

Gerade zu Beginn der Corona-Pandemie durften wir unsere Wohnung nur aus einem triftigen Grund verlassen. Zum Beispiel, um in die Arbeit zu gehen. Spazieren gehen im Freien allein oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands war nicht erlaubt. Eventuelle Bußgelder aus dieser Zeit können Bürger in Bayern nun zurückfordern. Das teilt das Gesundheitsministerium jetzt mit. Das Bundesverwaltungsgericht hatte die strengen Ausgangsbeschränkungen für unverhältnismäßig erklärt. In der Euroherz-Region hat es in der Zeit etwa 200 Bußgeldbescheide gegeben. Das haben Anfragen bei den Landratsämtern in Hof und Wunsiedel, sowie bei der Stadt Hof ergeben. Betroffene können die Rückzahlung jetzt mit einem formlosen Schreiben beantragen.