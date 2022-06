Etwa 200.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand: 34 Hühner tot

Bei einem Scheunenbrand in Oberfranken sind zwei Menschen leicht verletzt worden und 34 Hühner gestorben. Der Schaden wird nach ersten Erkenntnissen auf 200.000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Feuer war in der Nacht von Freitag auf Samstag in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Bad Berneck im Fichtelgebirge (Landkreis Bayreuth) ausgebrochen.

In der Scheune befanden sich mehrere Tiere, unter anderem Hühner. Die Besitzer bemerkten in der Nacht das Feuer und versuchten das Vieh zu retten. Dabei zogen sich der 49-Jährige und die 37-Jährige leichte Verbrennungen zu. Sie schafften es, die meisten Tiere ins Freie zu bringen – bis auf 34 Hühner, die im Feuer starben. Die Ursache des Brandes ist nach Polizeiangaben noch unklar.