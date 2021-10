Ethanol-Ofen explodiert: Mann in Bärnau schwer verletzt

Er soll eigentlich eine gemütliche Stimmung erzeugen, ist stattdessen aber explodiert: Ein Mann hat sich in Bärnau im Landkreis Tirschenreuth durch die Explosion seines Ethanol-Ofens schwere Verletzungen zugezogen.

Am Abend konnte der Mann ersten Infos zufolge noch selbst in ein nahegelegenes Gasthaus gehen, wo sich Ersthelfer um ihn gekümmert haben. Mit schweren Brandverletzungen hat ihn ein Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Feuerwehr und Rettungskräfte konnten den Brand in seiner Wohnung schnell unter Kontrolle bringen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.