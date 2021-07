EssenAusBayern ist wieder auf Tour: Werbetraktor kommt in den Landkreis Wunsiedel

Was essen wir? Woher kommen unsere Lebensmittel? Wie werden sie erzeugt? Fragen dieser Art beschäftigen uns seit der Corona-Pandemie noch ein Stückchen mehr. Der Bayerische Bauernverband will eine Orientierungshilfe bieten und hat mit der Traktortour „#Essen aus Bayern“ eine Art Erklärtour rund um die Erzeugung regionaler Lebensmittel organisiert. Zum Start heute macht der Schlepper am Vormittag Station im Landkreis Wunsiedel. Auf dem Acker von Werner Schricker in Holenbrunn und der Brauerei Lang in Schönbrunn geht es dabei um das heimische Bier. Alle weiteren Termine und Infos zur Traktortour findet ihr hier.